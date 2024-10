Si riqualifica il Palaindoor Ovidio Bernes di Udine

Il Comune di Udine annuncia un piano di riqualificazione urgente e ambizioso per il Palaindoor “Ovidio Bernes”, l’impianto sportivo coperto dedicato all’atletica leggera situato tra via del Maglio e via Alessandria. L’intervento, dal costo complessivo di circa 715.000 euro, sarà reso possibile grazie alla partecipazione a un bando regionale che mira a sostenere progetti di miglioramento delle infrastrutture sportive. Il 40% dell’importo sarà a carico delle casse comunali.

Inaugurato nel 2006, il Palaindoor è un punto di riferimento per lo sport locale e regionale, con una struttura che comprende un edificio dedicato al campo di gara e uno destinato a spogliatoi, uffici e locali di servizio. All’interno si svolgono molte attività dedicate alle scuole e alla pratica agonistica, in particolare gare validate dalla Federazione di Atletica di valenza internazionale. Attualmente, l’impianto necessita di interventi per garantire la sicurezza e migliorare la fruibilità, a beneficio sia degli atleti che del pubblico.

“Con questo progetto, l’Amministrazione comunale intende non solo ripristinare le condizioni ottimali del Palaindoor ma anche valorizzare un’infrastruttura strategica per lo sviluppo dello sport nella nostra città”, dichiara l’assessora allo sport Chiara Dazzan. “L’obiettivo è offrire un impianto moderno e sicuro, adeguato alle esigenze degli atleti e accogliente per il pubblico”.

Il progetto di riqualificazione prevede diversi interventi suddivisi in tre aree principali:

1. Spazi per l’attività sportiva

Rifacimento della pavimentazione sportiva: La pavimentazione esistente, omologata FIDAL nel 2007, mostra segni di usura significativi, soprattutto nelle aree di partenza e lungo le corsie. Verrà quindi sostituita con una nuova superficie prefabbricata “SmarTrack” conforme alle normative tecniche FIDAL. I lavori includeranno la rimozione del manto attuale, la preparazione del fondo, l’applicazione del nuovo materiale e la segnaletica. In più si interverrà per implementare l’illuminazione sulla linea d’arrivo. Per rispettare le norme CONI, l’illuminazione sarà migliorata con l’installazione di otto fari LED da 400W, per garantire un’intensità luminosa di almeno 1000 lux.

2. Spazi per il pubblico

E’ prevista un’accurata sistemazione dell’area parcheggio. L’area attualmente pavimentata in ghiaia è priva di un adeguato sistema di drenaggio, causando ristagni d’acqua durante le precipitazioni. Sarà realizzata una rete di raccolta delle acque meteoriche, con caditoie, tubazioni e un pozzo perdente per migliorare la sicurezza e il comfort degli utenti.

3. Abbattimento delle barriere architettoniche

Saranno potenziati i percorsi accessibili per le persone con disabilità. La pavimentazione del parcheggio sarà sostituita con un materiale drenante ed eco-compatibile, rendendo i percorsi accessibili anche per chi utilizza sedie a ruote. Verranno inoltre realizzati interventi per l’abbassamento del marciapiede all’ingresso dell’impianto.

Il costo totale dell’intervento è di 715.000 euro, suddiviso tra lavori per l’area sportiva, interventi per il pubblico e adeguamenti per l’accessibilità. Come detto il contributo viene richiesto per il 60% della quota, mentre il 40% sarà a carico del Comune. La conclusione dei lavori è prevista entro 24 mesi dall’eventuale approvazione del contributo regionale, con una durata stimata di 120 giorni per l’esecuzione dei lavori una volta avviati.