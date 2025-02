Si rompe un tubo: allagamenti e famiglie senza acqua in via Da Vinci

La rottura di una tubatura ha causato, questa mattina, un allagamento in via Leonardo Da Vinci a Udine. Per cause in corso di accertamento – in zona sono in corso lavori per la posa della fibra – un tubo dell’acqua si è spaccato, causando disagi ed allagamenti estesi sulla sede stradale. Diverse le famiglie residenti che, d’un tratto, sono rimaste senza acqua.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, mentre una segnalazione è stata inoltrata ai vigili del fuoco. Al lavoro i tecnici, che hanno provveduto a porre rimedio al disservizio. Non è la prima volta che in quella via si verifica un allagamento. Un episodio simile si era verificato lo scorso luglio.