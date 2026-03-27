Si rovescia col trattore carico di legna, è grave

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un grave incidente ha mobilitato nel pomeriggio di oggi i soccorsi in via del Santuario ad Aviano. Un uomo del posto, classe 1963, è rimasto seriamente ferito dopo che il trattore che stava conducendo si è ribaltato improvvisamente lungo la carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo, carico di legna, stava scendendo dal Santuario della Madonna del Monte in direzione della frazione di Costa. All’altezza di una curva, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, il conducente ha perso il controllo del veicolo. Il peso del carico e la pendenza potrebbero aver contribuito alla manovra fatale che ha portato il trattore a rovesciarsi su un lato.

L’impatto è stato violento e l’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Immediato l’allarme lanciato dai passanti, che ha portato sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118, giunti con ambulanza ed automedica.

I pompieri hanno lavorato con estrema delicatezza per estrarre il 62enne, affidandolo poi alle cure del personale medico. A causa del trauma riportato, in particolare un trauma al bacino, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità.