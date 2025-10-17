Si sblocca la nomina: Consalvo a un passo dalla guida del Porto

Marco Consalvo sarà il prossimo presidente dell’autorità portuale dell’Alto Adriatico Orientale di Trieste e Monfalcone. Ieri sera il Ministero dei trasporti ha indicato l’attuale Ad del Trieste airport alla Regione che ovviamente ha dato parere favorevole essendo il prescelto anche dal presidente Massimiliano Fedriga. Ci sono ancora dei passaggi tecnici che prevedono l’audizione dello stesso Consalvo nelle due commissioni competenti di Camera e Senato che poi voteranno il nome. Non è detto che prima non ci sia la nomina a commissario visto tutte le autority sono in stallo per questioni politiche interne al centrodestra.

«Sono onorato e lusingato dell’indicazione ricevuta dal vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Matteo Salvini e dal Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga – spiega Consalvo – adesso ci saranno le audizioni parlamentari alle Commissioni di Camera e Senato per completare l’iter di nomina, che affronterò con rispetto e fiducia».

Fedriga ieri ha confermato Consalvo «Persona competente e apprezzata con un curriculum di comprovata esperienza nazionale e internazionale. L’auspicio è che, concluso l’iter necessario alla nomina, possa assumere quanto prima questo nuovo importante incarico e riportare all’ordinarietà l’attività dei nostri scali portuali».