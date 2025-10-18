Si scaglia contro i Carabinieri, arrestato

GUARDA IL VIDEO Un cittadino della Nuova Guinea di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri ieri sera a Pordenone con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto attorno alle 21 in piazza XX settembre.

Tutto è cominciato con una lite tra ubriachi. Il giovane si trovava assieme ad alcuni suoi connazionali, quando ha cominciato a discutere ad alta voce con uno di loro. Le grida sono state sentite da due steward urbani, che si sono avvicinati per riportare la calma. Al che, il giovane ha inveito contro di loro e li ha spintonati.

Gli steward hanno chiamato le forze dell’ordine ma, una volta sul posto, Carabinieri e poliziotti sono stati aggrediti, sia verbalmente, sia con spintoni. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato ammanettato. I due carabinieri hanno subito lesioni guaribili in 5 giorni.

Stamattina il processo per direttissima nel Tribunale della città sul Noncello. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.