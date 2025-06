Si schianta al Rally di Polonia, morto il pilota pordenonese Matteo Doretto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima l’uscita di strada, poi l’impatto violento, fatale, con un albero. E’ morto così, alla vigilia dell’81esimo Rally di Polonia, il pilota pordenonese Matteo Doretto. Aveva 21 anni e un futuro già assicurato nello sport motoristico.

La tragedia è avvenuta oggi durante i test pre-gara. La Peugeot 208 Rally4 dell’equipaggio composto dallo stesso Doretto, campione italiano Junior in carica, e da Samuele Pellegrino avrebbe perso aderenza sull’asfalto per poi finire fuori strada. Quindi lo schianto, terribile, che non ha lasciato scampo al 21enne di Azzano Decimo. Il giovane pilota è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco. Un’operazione lunga e complessa. Quando i pompieri polacchi sono riusciti a raggiungere Doretto ormai non c’era più niente da fare.

Il co-pilota Pellegrino è invece uscito dal veicolo autonomamente ed è stato ricoverato in via precauzionale.

Una tragedia che ha scosso il mondo del rally e l’intero Friuli. Matteo era figlio e nipote d’arte. Michele, il padre, era stato un ottimo pilota, mentre la madre, Barbara Arcangioli, era navigatrice. Entrambi i genitori sono ancora in attività alla guida di un’auto storica. Anche il nonno, attivo negli anni ’80, aveva la passione per il rally e la corsa.

Dopo i recenti prestigiosi risultati conseguiti negli ultimi due anni, l’Aci Sport nel 2004 aveva creduto e aiutato Matteo a gareggiare nel campionato europeo junior.

Qui, ad Effe Motori, condotto su Telefriuli da Marco Angileri, sentiamo Matteo sognare un futuro più che roseo.

Sogni che, invece, si sono infranti oggi. Per sempre.