Si schianta con la moto e muore nel giorno del suo compleanno

E’ morto nel giorno del suo compleanno, a pochi metri da casa. Tragedia ieri notte lungo l’ex provinciale 10 a Fagagna. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Daniele e del Radiomobile di Udine, alle 2 un imprenditore agricolo di 58 anni, Gino Monaco, di Fagagna, ha perso la vita mentre era in sella alla sua Mv Agusta.

La moto sulla quale viaggiava si è scontrata con una Opel Crossland, alla guida della quale c’era un 46enne di Cividale, che da via Nuova Olanda si stava immettendo proprio sull’ex provinciale che in quel tratto prende il nome di via Caporiacco. L’impatto è stato violento. La moto è poi finita contro un palo dell’illuminazione pubblica e Gino Monaco è stato sbalzato per una quindicina di metri.

Ai soccorritori, prontamente attivati, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Personale sanitario e i vigili del fuoco hanno provato a rianimare il 58nne ma non c’è stato nulla da fare: è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. I mezzi, posti sotto sequestro, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.