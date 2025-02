Si schianta contro la roccia mentre scia, morto

Uno sciatore della Repubblica Ceca, di 60 anni, è morto oggi sul Monte Zoncolan, nella zona di Ravascletto, dopo essersi schiantato contro una roccia.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere avvenuto a causa della scarsa visibilità.

Nella zona – da quanto si è saputo – vi erano nubi basse e l’uomo probabilmente stava seguendo le tracce di sci che portavano fuori pista, senza accorgersi che la zona innevata stava finendo. E’, quindi, finito sulla strada sottostante, battendo il capo sulla sponda laterale della carreggiata: sul luogo dell’ incidente non è stato trovato il caschetto protettivo.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica: i sanitari sono stati portati nella zona dell’incidente a bordo di un gatto delle nevi. L’equipe medica ha rianimato sul posto lo sciatore, che era in arresto cardiaco, riuscendo anche, in un primo momento, a far ripartire il battito.

Lo sportivo straniero è stato poi trasferito, in condizioni disperate, all’ospedale di Tolmezzo, dovè morto poco dopo l’arrivo in Pronto Soccorso.