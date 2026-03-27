Si spaccia per bancario, tentata truffa telefonica a Farra

Si spaccia per un dipendente di un istituto bancario di Farra d’Isonzo, riferendo di presunti problemi di sicurezza sul conto corrente. E’ il tentativo di truffa telefonica andata in atto sul territorio del piccolo Comune isontino. A denunciarlo è l’amministrazione municipale: “La filiale – spiega in una nota il Comune guidato dal sindaco Stefano Turchetto – ha confermato che nessun loro dipendente sta telefonando i clienti per problemi di sicurezza sul conto corrente e che sono già stati allertati da altre segnalazioni simili”. Il Comune raccomanda, in caso di ricezione di una chiamata simile, di non fornire mai dati personali, codici o informazioni bancarie al telefono, di riagganciare immediatamente segnalando l’accaduto ai Carabinieri.