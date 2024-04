Si spaccia per un medico e truffa un’anziana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora un’anziana truffata. Questa volta colui che si è approfittato di lei non si è spacciato né per un carabiniere né per un poliziotto né tanto meno per un avvocato. Ma per un medico del pronto soccorso, che ieri sera, al telefono, ha comunicato all’87enne di San Daniele del Friuli che il figlio di lei era rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Una telefonata che sembrava almeno in parte veritiera e che ha gettato subito l’anziana in un profondo stato di sconforto e agitazione. Tanto che il malvivente che si nascondeva dall’altro capo del telefono, capendo il disagio dell’87enne, l’ha subito rassicurata. Le ha detto che, sebbene le condizioni del figlio fossero serie, i medici del pronto soccorso avrebbero cercato in tutti i modi di curarlo. Ma per farlo c’erano da affrontare delle spese. Quanto? L’anziana è stata costretta a prendere ciò che di valore aveva in casa in quel momento – 400 euro in contanti e gioielli per un valore di 4mila euro – e consegnare il tutto ad una persona che, di lì a poco, ha bussato alla sua porta. E che, una volta arraffato il bottino, si è immediatamente dileguata.

Soltanto in un secondo momento, la donna ha dovuto fare i conti con la triste e cruda realtà: ha scoperto, infatti, di essere stata vittima di una truffa. Non le è rimasto altro che chiamare i carabinieri.