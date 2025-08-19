Si spacciano come Cup o Asl tramite sms, Asugi avverte: “Occhio ai truffatori”

Truffe telefoniche tramite SMS da parte di fantomatici “CUP” o “ASL” che chiedono di essere richiamati. E’ quanto denuncia con una nota l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, che mette in guardia gli utenti – in particolare quelli più anziani e meno avvezzi all’uso delle nuove tecnologie – nell’evitare di cadere nella trappola tesa dai malviventi, che si fanno vivi con numeri che iniziano per 893 oppure 899: “Si tratta di numeri a pagamento per chi chiama – sottolinea Asugi – e quindi erodono il credito delle persone truffate”.