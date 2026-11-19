È stata afferrata al volo sul davanzale della finestra, evitando una caduta dal secondo piano. È l’epilogo dell’intervento portato a termine nella ieri mattina, a Porcia, dai Carabinieri. I militari hanno trovato la signora in forte stato di agitazione e armata di un coltello.

Vista la ristrettezza degli spazi, uno dei militari ha avviato un paziente dialogo per calmarla, mentre il collega ha messo in sicurezza l’abitazione. La situazione è precipitata all’improvviso al suono delle sirene dell’ambulanza: spaventata dall’arrivo dei soccorsi, la donna ha spalancato la finestra del soggiorno sporgendosi nel vuoto. Decisiva la prontezza dei due militari: mentre uno l’ha disarmata, l’altro l’ha bloccata e trattenuta fino all’arrivo dei sanitari dell’automedica. Nelle concitate fasi del salvataggio, uno dei carabinieri ha riportato un trauma alla spalla destra.