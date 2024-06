Si sposa e cambia cognome ma viene scoperto: arrestato dai Carabinieri

È stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aurisina un cittadino albanese di anni 40 con precedenti penali, rintracciato presso la frontiera in loc. Basovizza. Lo straniero era ricercato da tre anni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione di un anno e otto mesi per il reato di evasione, commesso in provincia di Novara nel 2014, ma per sfuggire ai controlli era tornato in patria dove si era sposato e la legge consente al marito, attraverso il matrimonio, di assumere il cognome della moglie. Così ha fatto il pregiudicato assumendo il cognome della moglie sui documenti in modo da rientrare nel nostro paese con una nuova “identità” di fatto “pulita”. Peccato che lo stratagemma non abbia funzionato di fronte ai Carabinieri i quali lo hanno fermato ed accompagnato in caserma per essere controllato. L’identificazione lo ha tradito e ha permesso di ricostruire le vicende giudiziarie dell’uomo che al termine delle operazioni è stato portato presso la casa circondariale di Trieste per saldare il suo debito con la giustizia.