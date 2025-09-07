Si torna a scuola, in 130mila sui banchi

Sono oltre 130mila i ragazzi che la prossima settimana torneranno a scuola in Friuli Venezia Giulia.

E’ un ritorno fra i banchi che in regione avverrà in maniera scaglionata, anche se l’apertura ufficiale dell’anno scolastico è stato fissato dalla Regione per giovedì 11 settembre.

In realtà, utilizzando le possibilità offerte ai singoli istituti dall’autonomia scolastica, in molti istituti le lezioni sono già cominciate da alcuni giorni e il rito della prima campanella uguale per tutti ormai è lontana nel tempo.

Secondo i dati dell’Ufficio scolastico regionale, i bambini che quest’anno frequenteranno la scuola dell’infanzia saranno 11.862, di cui 5.973 nella provincia di Udine. Decisamente più numerosi quelli della scuola elementare che saranno 38.376 (quasi la metà, 16.833, in provincia di Udine). Numeri più limitati per i tre anni della scuola media che vedranno sui banchi 27.340 ragazzi, mentre saranno ben 49.336 gli studenti degli istituti e dei licei della regione. La gran parte frequenteranno le scuole della provincia di Udine (21.224); ci sono 8.492 studenti a Trieste, 14.039 a Pordenone e 5.581 a Gorizia. Ci sono poi 3.850 giovani che frequenteranno le scuole di lingua slovena.

La radiografia delle iscrizioni conferma il calo demografico in atto anche nella nostra regione: quest’anno la riduzione dei giovani che frequentano la scuola è di 1.997 allievi, lo scorso anno era stato di 2.160 ragazzi e quello prima di 1.412. Nei soli ultimi tre anni le classi perse dalla scuola in regione sono una sessantina.