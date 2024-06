Si travestono da tecnici del gas: derubato 91enne di Udine

Fingendo fosse in corso una pericolosa perdita di metano da un impianto termico, due finti tecnici del gas sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione di un anziano udinese, derubandolo dei preziosi che custodiva in casa. Il furto, non assicurato, è stato perpetrato in via Leonardo da Vinci, ai danni di un 91enne residente nella zona del Centro studi. A rendere il raggiro più credibile sono stati gli abiti dei due individui, camuffati a dovere, con abiti e finte targhette sul petto. Sul caso indagano i carabinieri.