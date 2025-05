Si tuffa nel torrente per salvare il cane: 63enne inghiottito dalla corrente

GUARDA IL VIDEO Le speranze di trovare vivo Gianfranco Baldin, l’uomo che nel tardo pomeriggio di ieri si è tuffato nelle acque del torrente Cormor per salvare il suo cane che era in difficoltà, si sono ridotte al lumicino.

A San Gervasio di Carlino i vigili del fuoco stanno cercando il 63enne anche con i droni. Ma al momento, di lui, nessuna traccia. E più passa il tempo, più vengono meno le speranze di riportare a riva l’uomo.

Anche perché, come evidenziato dagli stessi pompieri che stanno operando in loco e che stanno scandagliando, con i sommozzatori, le acque del Cormor, in prossimità del punto dove Baldin si è tuffato è presente una cascatella con un’opera idraulica – un rullo – che spinge l’acqua e qualsiasi cosa passi nelle vicinanze verso il basso e non permette alcuna risalita.

Baldin, originario di Novara ma residente a Tavagnacco, ieri stato trascinato via dalla corrente e non è più riemerso.

L’uomo, dopo aver affidato i suoi effetti personali ad un gruppetto di giovani, si è lanciato nel torrente Cormor nel tentativo di salvare il suo cane – un meticcio – che è stato poi salvato dai vigili del fuoco.

Il 63enne, invece, sarebbe stato inghiottito quasi subito dalla corrente e trascinato sul fondo da un mulinello.