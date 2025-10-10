Si ustiona con l’acqua calda del bollitore, grave un bimbo di 18 mesi

Un bimbo di 18 mesi, figlio di una coppia dell’Europa ma residente a San Vito al Tagliamento, è stato trasportato con l’elicottero sanitario all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dopo essere rimasto ustionato, ieri sera, dall’acqua calda contenuta in un bollitore.

Il piccolo, che è stato accolto nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, sarebbe sfuggito allo sguardo dei genitori rovesciandosi addosso, accidentalmente, l’acqua bollente. Sono stati i genitori, capita la gravità della situazione, ad accompagnare il figlioletto all’ospedale sanvitese dov’è arrivato in condizioni gravi a causa delle ustioni riportate su più parti del corpo.

Dopo le prime cure, il bimbo è stato trasferito con l’elisoccorso al nosocomio Borgo Trento. Ha riportato ustioni, di secondo grado, ad un braccio, al collo e al viso. La prognosi resta riservata.