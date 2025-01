Si vendicarono dei forestali, sconto di pena in appello per due bracconieri

La vendetta nei confronti di due agenti del Corpo forestale regionale, che li avevano messi nel mirino, e di un cacciatore era costata cara a due bracconieri: quasi 9 anni di reclusione con il rito abbreviato. In secondo grado hanno ottenuto uno ‘sconto’ di oltre 2 anni. La Corte d’appello di Trieste, infatti, ha ridotto la pena ad Antonio Brisinello, 61 anni di Pontebba, da 5 anni a 3 anni 9 mesi e a Diego Battaglin, 67 anni di Marostica, da 3 anni e 10 mesi, più un anno per una precedente condanna, a 3 anni e 3 mesi di reclusione.

Nel 2022, il gup di Udine li aveva riconosciuti colpevoli di incendio doloso e furto in abitazione. Nel luglio 2017, Brisinello diede fuoco alla casa di famiglia dell’allora comandante della stazione forestale di Pontebba, per fortuna disabitata e situata in località Aclete a Tarvisio. L’anno successivo, assieme a Battaglin, rubò 15 galline e 30 polli a un cacciatore che collaborava con la Forestale. Infine, sempre nel 2017, i due diedero fuoco a Venzone al capanno degli attrezzi di un maresciallo del Corpo regionale.

In appello, gli avvocati Carlo Serbelloni e Nicola Caruso, difensori rispettivamente di Brisinello e Battaglin, hanno concordato la rideterminazione del reato di furto in abitazione in furto semplice, previo risarcimento dei danni.