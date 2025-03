Si sono spacciati per tecnici dell’acquedotto ma quello era soltanto un pretesto per entrare nella casa di due anziani – lui di 79 anni, lei di 75 – residenti a Campoformido e rubare gioielli per 3mila euro. L’episodio si è verificato questa mattina e dopo l’amara scoperta della truffa ai due coniugi non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri.