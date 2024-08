Siccità, nuovo sistema di irrigazione a Udine per tutelare il verde

Udine corre ai riparti per tutelare il verde, con le temperature record e la mancanza di piogge, il Servizio Verde Pubblico incrementa l’innaffiatura delle piante. In opera anche con un nuovo sistema innovativo di irrigazione di brevettazione tedesca, unicum in Regione, che prolunga i benefici dell’innaffiamento. Si tratta dell’utilizzo di sacchi con capienza da 100 litri, che vengono riempiti dopo aver irrorato il terreno rilasciano l’acqua in 8-10 ore per capillarità, mantenendo il suolo umido e dando tempo alle radici di assorbire l’acqua che gli serve.