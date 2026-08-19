Sicurezza a Grado: sanzioni per 25 mila euro

Sanzioni per circa 25.000 euro, con conseguenti segnalazioni alle competenti autorità. E’ il risultato di un’operazione svolta nella giornata lunedì a Grado dalla Compagnia Carabinieri di Monfalcone, con il concorso del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Gorizia, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, del Distaccamento Navale Carabinieri dell’isola e delle Squadre d’Intervento Operativo di Mestre. L’intervento, ha sottoposto a controllo otto esercizi commerciali e strutture ricettive e ha visto impegnate 7 pattuglie per complessivi 17 militari. Il servizio si è sviluppato lungo tre principali direttrici operative: il controllo del territorio e la prevenzione dei fenomeni connessi all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti; la verifica del rispetto delle normative nei settori commerciale, turistico, sanitario e della sicurezza sul lavoro; il controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di accesso e deflusso dall’isola.

Nel corso dei controlli sono state sottoposte inoltre a verifica 31 autovetture e sono state identificate un centinaio di persone.