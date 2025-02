Sicurezza a Udine, domani nuova sede della Polizia Locale in quartiere Aurora

Il Comune di Udine interviene ulteriormente per garantire la sicurezza in particolare nei quartieri della città. Da domani infatti, sarà inaugurata la nuova sede della Polizia locale in quartiere Aurora. Le pattuglie della polizia locale sono già attive da dicembre nel presidiare il territorio dei quartieri durante le ore di diurne. In questi mesi le pattuglie, tre squadre composte da dieci poliziotti, da poco assunti, hanno presidiato in maniera ancora più puntuale alcune situazioni di maggiore impatto per la cittadinanza. Per l’amministrazione comunale, la nuova stazione di polizia locale nel quartiere ha l’obiettivo di intensificare i controlli, dando una misura concreta per arginare e contenere le criticità che si registrano con frequenza nella zona e per ridare serenità ai residenti storici del quartiere. Domani alle 11.30 in viale Forze Armate 4 alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni e l’Assessore alla Polizia Locale Rosi Toffano si terrà l’inaugurazione della nuova sede della Polizia Locale di Udine .