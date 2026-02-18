Sicurezza: “bocciati” i metal detector a scuola

Sì ai controlli fuori da scuola e nei luoghi di assembramento degli studenti, no a quelli con i metal detector. E’ quanto è emerso oggi, in Prefettura a Pordenone, dall’incontro che attorno ad un tavolo ha messo il prefetto Michele Lastella, le forze dell’ordine, rappresentati del mondo scolastico e i sindaci di quei comuni del Friuli Occidentale dove sono presenti scuole superiori.

Nonostante la circolare dei ministri Valditara e Piantedosi che, al fine di rafforzare la sicurezza all’interno delle scuole, prevede tra le altre cose anche la possibilità di introdurre controlli coi metal detector all’ingresso degli edifici scolastici, il prefetto Lastella, sentiti oggi tutti i pareri, non ha ritenuto necessario adottare quella misura.

Tuttavia i sindaci di San Vito, Sacile e Maniago hanno chiesto un maggiore controllo delle forze dell’ordine e della polizia locale all’esterno delle scuole e nei principali luoghi di ritrovo degli studenti finite le lezioni. E’ lì, infatti, che tendono a verificarsi maggiormente episodi di risse e litigi piuttosto accesi.