Sicurezza, Borgo Stazione controllata da 50 agenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Servizi di controllo straordinario a Udine, in particolare nella zona di Borgo Stazione. Sono quelli che sono stati effettuati ieri sera impiegando in sinergia il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nonché personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il servizio “Alto Impatto” ha coinvolto oltre 50 unità.

L’operazione ha interessato, tra le altre, le vie e le aree verdi del centro cittadino e le vie ed i consueti luoghi di aggregazione proprio di Borgo Stazione.

Sono state controllate 205 persone e 20 veicoli. Sono stati, altresì, controllati 14 esercizi commerciali e sono stati riscontrati illeciti amministrativi in un’attività di ristorazione, nei confronti della quale è stata elevata la contravvenzione di 1.000 euro per carenze igienico strutturali.

L’attività di controllo straordinario, che va ad incrementare e potenziare l’azione di presidio del territorio già quotidianamente garantita dalle Forze di polizia, proseguirà con le stesse modalità e con rinnovato sforzo da parte di tutte le forze di polizia. In particolare nelle aree del centro cittadino e nei principali luoghi di aggregazione.