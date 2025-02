Sicurezza davanti al Don Milani, De Toni: necessario trovare soluzione

La sicurezza nelle vicinanze della Stazione di Posta di piazzale Unità d’Italia, a Udine, è motivo di crescente preoccupazione. Barbara Di Pascoli, coordinatrice del Liceo Don Milani, ha scritto al sindaco De Toni chiedendo interventi nella zona attigua a Borgo Stazione e denunciandone il degrado. Uno sfogo nato anche dopo la rapina subita, mercoledì pomeriggio, da uno studente di 14 anni, proprio fuori dall’istituto scolastico privato. “Abbiamo paura per noi e per i nostri studenti”, ha scritto Di Pascoli nella sua missiva. Alle richieste della dirigente ha risposto il primo cittadino, dichiarando di aver convocato una riunione con gli assessori competenti e la Caritas, che gestisce la struttura. “E’ necessario trovare una soluzione”, ha rimarcato De toni. “La Stazione di Posta vedrà la nuova sede all’interno di quella che è la ex caserma dei Vigili del Fuoco. E’ evidente quindi – ha proseguito il sindaco – che si pone la necessità di un intervento a lungo termine, che garantisca sicurezza e presidio, posto che il servizio al momento è largamente utilizzato da persone in grave difficoltà, di ogni provenienza, anche italiana”.