mercoledì 1 Ottobre 2025
Cronaca

Sicurezza, De Toni replica a Anzil: "serve serietà, no slogan"

Il sindaco di Udine elenca le numerose azioni implementate dalla sua Amministrazione in città. Poi invita Anzil a Palazzo d'Aronco
Redazione
Autore: Redazione

Appena venuto a conoscenza delle dichiarazioni riferite da Mario Anzil in Consiglio regionale, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha replicato a stretto giro di posta, ricordando come solo fino al 2023 il centrodestra e il partito del vicepresidente della Regione, Fratelli d’Italia, fossero al governo del capoluogo friulano.

“La sicurezza non è materia da affrontare con critiche e slogan, ma con serietà istituzionale”, ha premesso il primo cittadino lanciando la prima stoccata  ad Anzil. Nella sua risposta, De Toni ha poi elencato le numerose azioni implementate dalla sua Amministrazione in città, tra cui: la sicurezza sussidiaria su bus e nei parcheggi, gli agenti di quartiere, la sicurezza partecipata con 56 referenti già operativi e le pattuglie interforze coordinate dalla Prefettura.

“Con la Prefettura i rapporti sono ottimi – ha aggiunto De Toni – e il confronto tra istituzioni è quasi quotidiano visti i costanti comitati di ordine e sicurezza”. Poi l’invito a Palazzo d’Aronco da parte del sindaco: “Se il Vice Presidente con delega a Cultura e Sport vuole offrire in maniera leale e istituzionale il suo contributo, sarà nostra cura organizzare un incontro in Comune con Questore e Prefetto, per ascoltare le sue proposte e rafforzare le azioni già avviate”.

