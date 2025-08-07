Sicurezza dei volontari, ok della Conferenza delle Regioni alla proposta del FVG

GUARDA IL VIDEO La Conferenza delle Regioni ha approvato all’unanimità la proposta targata FVG a tutela dei volontari di Protezione civile e dei sindaci. Il documento, elaborato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in sinergia con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, chiede la modifica del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, facendone uscire il volontariato e gli attori istituzionali e regolando gli aspetti della sicurezza in un contesto normativo più appropriato.

Un tema, questo, diventato prioritario dopo la morte di Giuseppe De Paoli, il volontario della protezione civile di 74 anni, vigile del Fuoco in pensione, deceduto a Preone il 29 luglio 2023 mentre rimoveva alcuni alberi caduti per il maltempo. Per quella tragedia sono finiti a processo per omicidio colposo il sindaco di Preone Andrea Martinis e il coordinatore della Protezione civile del paese, Renato Valent. La vicenda ha portato i Comuni della montagna friulana a sospendere buona parte delle attività delle proprie Protezioni civili.

“Con questa approvazione – commenta l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi – le Regioni compiono il passo decisivo per garantire tutele coerenti con la natura del volontariato di Protezione civile e alleggerire il carico di responsabilità su tutti i soggetti istituzionali coinvolti, a partire dai sindaci. Questa esperienza straordinaria e popolare non deve finire e deve essere tutelata e preservata portandola però fuori dalla materia sui datori di lavoro, perché rappresenta un patrimonio della collettività”.

La proposta sarà trasmessa al Governo, che potrà recepirla in un prossimo decreto legge.