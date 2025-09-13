Sicurezza del territorio, arrivano in FVG 45 nuovi vigili del Fuoco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I Comandi dei Vigili del Fuoco del Friuli-Venezia Giulia potranno contare su forze fresche. Sono in arrivo nella nostra regione, infatti, 45 pompieri che andranno a incrementare l’organico sul territorio. Sul fronte dei controlli, l’Inps avrà poi a disposizione 12 nuovi ispettori. Lo ha annunciato l’onorevole Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

Le nuove unità che rinfoltiranno i ranghi dei Vigili del Fuoco stanno per completare il 100° corso e giureranno il prossimo 7 ottobre a Roma. Di questi, 17 pompieri saranno assegnati alla provincia di Udine, 10 a Trieste, 10 al Friuli occidentale e 8 all’Isontino.

I 12 ispettori Inps, poi, consentiranno all’Istituto di aumentare i controlli anche e non solo in sicurezza e agevolare l’enorme mole di lavoro che già l’Inps territoriale esegue quotidianamente.

“Ringrazio il Ministro dell’Interno Piantedosi e il sottosegretario Prisco – commenta Rizzetto – che hanno voluto potenziare il servizio di soccorso pubblico, assieme a Inps e Ministero del Lavoro che, come sempre, rispondono alle esigenze del nostro territorio”.