domenica 21 Dicembre 2025
Cronaca

Sicurezza e condizioni igieniche, "stangati" tre negozi

In centro a Udine. Sanzioni per 50mila euro.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro negozi alimentari controllati nel centro di Udine, denunciati due imprenditori e sanzioni amministrative per 50mila euro. E’ il bilancio dell’attività svolta, venerdì sera, dai carabinieri del comando compagnia insieme a personale del Nucleo ispettorato del lavoro e dell’Azienda sanitaria Friuli Centrale.

Un servizio straordinario di controllo del territorio che ha permesso ai militari dell’Arma di ispezionare a fondo alcune attività commerciali presenti tra viale Europa Unita, via Leopardi e piazza Primo Maggio. Negozi etnici all’interno dei quali sono state riscontrate numerose irregolarità in materia di sicurezza del lavoro e condizioni igieniche.

E’ al civico 149 di viale Europa Unita, al Samarkhel, attività di rivendita alimentari, che i carabinieri hanno scoperto le maggiori criticità. Tanto che l’attività imprenditoriale è stata sospesa con tanto di ammenda di 24mila euro e sanzione amministrativa di 9mila.

Norme di sicurezza violate e carenze igieniche sono state riscontrate anche nel negozio Hussain, al civico 23 di via Leopardi, mentre dal controllo effettuato al Love Street Food di piazza Primo Maggio sono emerse scarse condizioni igieniche e prescrizioni da adempiere.

