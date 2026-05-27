Sicurezza e lavoro nero, 6 attività sospese nell’Isontino

Irregolarità riscontrate in 10 attività su 10 sottoposte a controlli, con multe per 250mila euro. E’ l’esito dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro nel settore edile in provincia di Gorizia.

L’attività, svolta assieme ai militari del Nucleo operativo del gruppo tutela lavoro di Venezia, con il supporto delle Compagnie di Gorizia e Monfalcone, ha portato all’accertamento di violazioni in materia di sicurezza, salute e igiene nei cantieri. E’ stata inoltre riscontrata la presenza di 4 lavoratori in nero. Sei le sospensioni di attività imprenditoriali adottate (in due casi sia per carenze sulla sicurezza, sia per la presenza di lavoratori in nero), mentre sanzioni e ammende ammontano complessivamente a 250mila euro.

A Monfalcone sono state riscontrate gravi carenze nei cantieri, tra cui ponteggi non a norma, aperture nel vuoto prive di protezioni e irregolarità sugli impianti elettrici. A Gorizia sono state contestate ulteriori violazioni legate alla sicurezza sui ponteggi e alla prevenzione delle cadute dall’alto.