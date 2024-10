GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Via libera al bilancio del 2023 e poi le polemiche sul tema della sicurezza. In consiglio regionale si è discussa sulla legge 5 del 2021 “Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della Polizia locale” che prevede appunto una valutazione ogni tre anni. L’assessore Roberti sottolinea come ora sia arrivato il momento di lavorare sulla percezione. Critiche invece le opposizioni.