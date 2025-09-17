  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
mercoledì 17 Settembre 2025
Cronaca

Sicurezza, il Questore vieta corteo di venerdì a Udine. Sarà sit-in statico

La decisione è maturata durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza di ieri mattina in Prefettura. Oggi Federico Malignani ha dato le dimissioni da presidente di Udine Sicura.
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tanto tuonò, che piovve. Il clima di tensione che si è creato negli ultimi giorni in città attorno al corteo organizzato per venerdì da Eddi Speranza e appoggiato dal Comitato Udine Sicura, ha trasformato la mobilitazione in una manifestazione statica e ha portato alle dimissioni del presidente del Comitato stesso, Federico Malignani.

Il corteo martedì mattina è finito sul tavolo del Comitato per l’Ordine e la sicurezza, al quale hanno partecipato, oltre al Prefetto Domenico Lione e al sindaco Alberto Felice De Toni, i vertici delle forze dell’ordine. Al termine della riunione, bocche cucite sui contenuti e sulle decisioni assunte.

E’ in serata che sono circolate le prime indiscrezioni, in particolare sul provvedimento del Questore di Udine Pasquale Antonio de Lorenzo che ha vietato il corteo previsto per le 21 di venerdì 19 settembre, garantendo il diritto a manifestare con il ridimensionamento dell’iniziativa in un sit-in statico.

Un provvedimento che fa espresso riferimento alla pubblicazione sui social di post palesemente istigatori, successivamente cancellati dal promotore dell’iniziativa, Eddi Speranza, ma anche all’adesione preannunciata all’iniziativa di un consistente numero di persone riconducibili all’ambiente ultras della Curva nord.

E’ stato lo stesso Eddi Speranza, ieri sera sui social, a far sapere di essere stato convocato in Questura per la comunicazione delle restrizioni previste per il corteo. Un post che si conclude precisando che sarà lasciato tempo alle Istituzioni per organizzarsi e dare risposte concrete alle richieste dei partecipanti alla manifestazione. “In caso contrario – scrive Speranza – scateneremo una vera invasione”.

Una presa di posizione che non è piaciuta a Federico Malignani, che questa mattina ha rassegnato le dimissioni da Presidente di Udine Sicura. Si è creato – ha scritto – “un problema etico per me non risolvibile”. Prendiamo atto con immenso dispiacere delle dimissioni del presidente Malignani, grande amico e grande persona – ha comunicato poco dopo Sara Rinaldi. “Per senso di responsabilità – ha aggiunto – assumo la carica di presidente pro tempore in attesa di convocare l’assemblea del comitato”.

Sit-in per la sicurezza, l’organizzatore: politici non graditi

Il corteo di Udine Sicura sul tavolo della Prefettura

Riprende e commenta il lato B di una donna, assolto per tenuità del fatto

Invase il campo del Friuli per un selfie con Dybala, condannato tifoso iracheno

Bomba d’acqua su Gemona, disagi nel Goriziano

La Via dei Sapori compie 25 anni e si regala un nuovo corso all’ITS...

