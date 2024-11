Scarsa sicurezza informatica tra micro e piccole imprese del Fvg, reati digitali in crescita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana più colpita da reati informatici contro le aziende: il 53,3% dei crimini commessi contro le imprese riguarda frodi informatiche, il dato più alto a livello nazionale. La scarsa formazione alla cybersicurezza mette sotto pressione soprattutto le micro e piccole imprese, che spesso non hanno risorse adeguate per proteggersi da attacchi che possono danneggiare dati sensibili, interrompere l’operatività e compromettere la reputazione aziendale.

La situazione è particolarmente critica nella provincia di Pordenone, dove l’incidenza delle frodi telematiche raggiunge il 62,8%, seguita da Gorizia (57,6%). Trieste e Udine registrano tassi leggermente inferiori, ma comunque sopra la media nazionale del 35,5%.

“Solo con un supporto concreto possiamo tutelare il nostro tessuto produttivo locale dalle crescenti minacce digitali,” afferma Fabrizio Peresson, presidente del settore Ict di Confartigianato, che sottolinea l’urgenza di un intervento istituzionale per aiutare le piccole realtà a dotarsi di misure di sicurezza efficaci. Tra le soluzioni proposte da Peresson per tutelare le realtà esposte: programmi di formazione sulla cybersecurity e incentivi fiscali per l’acquisto di strumenti di protezione avanzati.