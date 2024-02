Sicurezza e lavoro in nero: sospesi due ristoranti e un cantiere

Manodopera in nero, mancata formazione, omessa sorveglianza sanitaria e presidi antincendio e di primo soccorso carenti o assenti. Diverse gravi inadempienze in materia di sicurezza hanno portato i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro a sospendere tre attività – due ristoranti e un’impresa edile – e a elevare sanzioni per oltre 90.000 euro.

Lo stop ai lavori ha riguardato un cantiere attivo a Tolmezzo, al cui interno è stato riscontrato il pericolo di caduta nel vuoto per i muratori che vi operavano. L’impresa è stata multata dai militari del Nil con 12mila euro.

Sempre nel capoluogo carnico è stato sospeso anche un ristorante, dove è stato trovato impiegato un lavoratore non regolarizzato. Per questa attività è scattata una sanzione 6 mila euro. Per il medesimo motivo è stato fermato e multato con 1 mila euro anche un locale di Remanzacco.

Ulteriori ispezioni hanno portato i carabinieri a sanzionare con 30 mila euro un bar di Magnano in Riviera, con 12 mila euro un pubblico esercizio di Tarvisio e con 11 mila euro una sala giochi di Palmanova. 10 mila euro di multa, infine, sono stati comminati ad un’azienda agricola di Corno di Rosazzo, rea di non aver sottoposto a visita medica i suoi lavoratori né di aver formato gli addetti antincendio e di primo soccorso.