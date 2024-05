Sicurezza a Lignano già dalla Pentecoste: vigilanza h 24

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Servizi straordinari con un potenziamento sulle 24 ore e personale di rinforzo dai reparti speciali a partire dalla Pentecoste. È quanto emerso nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Udine, Domenico Lione in Municipio a Lignano Sabbiadoro, alla presenza del Questore di Udine, Alfredo D’Agostino, del Sindaco di Lignano, Laura Giorgi, dell’Assessore regionale alla sicurezza, Pierpaolo Roberti e di tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine. Per programmare i servizi nei giorni della Pentecoste dal 16 al 20 maggio, il Questore di Udine ha convocato per la prossima settimana un tavolo tecnico.

Anche da parte della Regione saranno predisposti investimenti a favore dell’attività di vigilanza e per una presenza estiva dei Vigili del Fuoco potenziata con personale permanente. Massima attenzione, anche per quanto riguarda la sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale da e per Lignano Sabbiadoro.

Nel corso dell’estate la Polstrada di Udine e Palmanova, in collaborazione con il Comparto di Trieste, sarà presente con un laboratorio mobile, per la verifica immediata dell’uso di sostanze stupefacenti e alcol. Inoltre ci sarà connessione tra Forze di polizia, in particolare per un presidio delle zone legate alla Movida; attività di prevenzione a favore della sicurezza stradale, soprattutto nei fine settimana, con controlli mirati.

Foto tratta dall’articolo: Fiumi di alcol e schiamazzi a Lignano: si addormenta per strada e poi scompare