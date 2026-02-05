Sicurezza nelle scuole, il prefetto riunisce i sindaci

“Non c’è stato alcun vertice ma soltanto una riunione preparatoria in vista dei prossimi incontri”. Si è espresso così l’assessore all’Istruzione del comune di Pordenone, Pietro Tropeano, dopo l’incontro avuto questa mattina in Prefettura con il prefetto Michele Lastella e la responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale. “Non abbiamo affrontato alcun tema relativo alla sicurezza nei plessi scolastici – sottolinea Tropeano – , il prefetto ha chiesto soltanto delle delucidazioni sulla situazione che esiste negli istituti cittadini”.

Una riunione propedeutica, quindi, ad una serie di incontri che lo stesso Lastella metterà in agenda con i sindaci dei comuni del Friuli Occidentale che ospitano, sul loro territorio, scuole secondarie. Tra i temi che verranno analizzati, l’introduzione dei metal detector.