Sicurezza e ordinanza anti alcol a Udine, sospeso un locale per inadempienze

Controlli straordinari a tappeto ieri sera tra Borgo Stazione e il centro di Udine durante la prima giornata dedicata ai saldi.

Il servizio denominato “Alto Impatto”, disposto dal Questore della Provincia di Udine, ha visto l’impiego di oltre 50 unità impiegando in sinergia il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nonché personale dell’Ispettorato del Lavoro e la partecipazione dei cani antidroga delle fiamme gialle.

L’operazione ha interessato le strade e le aree verdi del centro cittadino tra cui Piazza Primo Maggio – ove era in corso la manifestazione “Di punto in bianco” che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 persone – e la zona di via Roma e del quartiere delle Magnolie.

Nel corso del servizio sono state controllate 221 persone e 61 veicoli. Sono stati, altresì, controllati 12 esercizi commerciali e sono stati riscontrati illeciti amministrativi e penali in un’attività di somministrazione di cibi e bevande, nei confronti della quale è stata disposta la sospensione immediata dell’attività e sono state comminate sanzioni pecuniarie per un valore di oltre 40.000 euro.