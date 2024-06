GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine il comitato per la sicurezza e l’ ordine pubblico che si è riunito in Prefettura dopo gli episodi di violenza dei giorni scorsi, ha stabilito le norme restrittive per garantire maggiore sicurezza sul territorio: una pattuglia dell’esercito, pattuglioni misti a piedi , divieto di vendita di alcolici in bottiglia di vetro dopo le 21 e di somministrazione di alcol dopo l’una di notte.