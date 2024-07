Sicurezza a Pordenone, potenziati i controlli ma i reati sono in calo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Potenziamento dei controlli con pattuglie miste, forze dell’ordine e steward urbani a Pordenone, come deciso nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblico in Prefettura, anche a fronte di recenti episodi di microcriminalità e marginalità sociale. Previsti anche controlli antidroga e il coinvolgimento della Polfer nella zona della stazione ferroviaria. Nell’incontro sono anche stati forniti i numeri che vedono un calo dei reati nel Friuli Occidentale: nei primi sei mesi del 2024 il totale dei delitti in ambito provinciale è pari a 3068, a fronte di 3395 nel 2023. I reati predatori nel capoluogo sono 296 (287 furti e 9 rapine), a fronte dei 335 (315 furti e 20 rapine). A livello provinciale nel 2023 sono stati 1027 i furti e le rapine, a fronte delle 1032 dell’anno 2024.

I problemi della sicurezza urbana – ha fatto sapere la Prefettura – fortemente sulla percezione della sicurezza sono affrontati quotidianamente, attraverso una strategia unitaria e condivisa che vede la piena e leale collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pordenone e con le associazioni di categoria degli esercizi pubblici, con interventi di sicurezza partecipata, al fine di migliorare ulteriormente la percezione di sicurezza degli esercenti e della popolazione.