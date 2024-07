Sicurezza a Pordenone, potenziati gli steward

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Potenziamento degli steward urbani e sinergia con tutte le forze dell’ordine. Il Comune di Pordenone tiene sotto stretto controllo alcuni fenomeni di microcriminalità che potrebbero sfociare in episodi più gravi. Nell’ambito delle azioni di Sicurezza coordinate da Prefetto, Questore e forze dell’ordine, durante la scorsa serata la Polizia Locale ha effettuato controlli serali e notturni in tutta la città, con particolare attenzione alle zone sensibili, compiendo ripetuti passaggi. Tutte le persone controllate sono risultate in regola, delineando a Pordenone un quadro di sostanziale tranquillità e collaborazione con le forze dell’ordine.

Afferma l’assessore alla sicurezza Elena Ceolin: “In questi giorni, assieme al sindaco Alessandro Ciriani e al vicesindaco Alberto Parigi, ci siamo coordinati e tenuti in stretto contatto con le forze dell’ordine e con il comandante della Polizia Locale Maurizio Zorzetto. Ieri, durante i periodici monitoraggi e pattugliamenti in città, sono state controllate numerose persone che vivono attualmente a Pordenone. Dai controlli si registrano persone regolari e collaborative, nessuna delle quali risulta sconosciuta. Ricordo inoltre che abbiamo potenziato il servizio degli steward con il ruolo di sentinelle nelle zone sensibili, anche in orario serale e notturno. Stiamo inoltre intervenendo su via Mazzini per rimuovere le panchine, abbellire l’area e impedire lo stazionamento di soggetti che creavano problemi. In città ci sono delle criticità, non le sottovalutiamo e ci impegniamo a fondo per la sicurezza, allo stesso tempo crediamo sia il caso di evitare di amplificare le situazioni. Pordenone è e resta una città dallo standard di sicurezza decisamente buono”.