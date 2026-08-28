Sicurezza, sit-in di Eddy Speranza rinviato al 22 settembre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Slitta a martedì 22 settembre il sit-in per la sicurezza promosso a Udine da Eddy Speranza. La manifestazione, inizialmente prevista per giovedì 3 settembre, si terrà sempre tra piazza Libertà e la Loggia del Lionello e, come riferito dal referente del comitato Sicurezza Urbana Udine, ha già ottenuto il via libera di Palazzo d’Aronco e della Questura.

Il rinvio si è reso necessario perché la Loggia era già stata prenotata e concessa per un evento privato nella data originariamente scelta. L’iniziativa, annunciata come pacifica e apartitica, punta a riunire cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per discutere di degrado, spaccio e violenza in città. Il nuovo presidio arriva a quasi un anno dalla manifestazione del 20 settembre 2025, alla quale parteciparono circa 250 persone.