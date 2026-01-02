Sicurezza sul lavoro, al via i tirocini scolastici

La sicurezza sarà l’obiettivo primario di questo 2026. A dirlo è il presidente dell’Anmil di Pordenone, Claudio Fornasieri. A breve è prevista la partenza dei tirocini scolastici e, a questo proposito, Fornasieri ha rivolto un appello alle istituzioni affinché venga creato un tavolo “per concertare una formazione mirata al fine della prevenzione, mettendo in atto protocolli precisi. Ancora oggi – osserva il presidente dell’Anmil – c’è chi delega la formazione a corsi online che i giovani non guardano, passandosi le soluzioni”.