Sicurezza sul lavoro, incontro a Gorizia tra comune e sindacati

Attivare un tavolo che coinvolga tutti gli stakeholders, in modo da promuovere il rispetto della legge e l’attenzione per la prevenzione degli infortuni attraverso diversi punti di vista. E’ questa l’intenzione del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna dopo l’incontro svolto nei giorni scorsi con i principali rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali nel quale l’obiettivo principale è la sicurezza nei cantieri. “Gorizia si pone come capofila di un’azione volta a portare l’attenzione su una tematica drammaticamente d’attualità” sottolinea Ziberna, che assieme ai sindacati vuole intraprendere un articolato percorso, coinvolgendo anche il prefetto Raffaele Ricciardi, in modo da dar vita a un tavolo che coinvolga tutte le parti in causa, da chi opera a chi deve provvedere ai controlli.

“Un’iniziativa particolarmente sentita da parte del Comune – aggiunge Ziberna – che in vista di GO! 2025 intende affrontare le mille sfaccettature della cultura, con riferimento quindi anche a quella della sicurezza”. All’ incontro svoltosi nei giorni scorsi hanno preso parte anche gli assessori comunali ai Lavori pubblici e al Personale, Sarah Filisetti e Giulio Daidone. L’intento – conclude Ziberna – è anche quello di poter essere un esempio come laboratorio per i rapporti transfrontalieri, in modo da evitare che ci siano norme disattese magari per scarsa conoscenza.