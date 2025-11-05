Sicurezza Tagliamento, Dignano e Pinzano insorgono: “No ad opere invasive”

Quando si parla di Tagliamento gli animi si accendono, i cuori si riscaldano. Basta recarsi a Dignano e a Pinzano per comprendere quanto le questioni legate al corso d’acqua siano importanti. Sotto tutti i punti di vista. Lo diventato, in maniera particolare, quando si parla di sicurezza e di rischio esondazioni.

Dopo le audizioni di ieri, a Trieste, dalle quali è emersa la volontà di trovare soluzioni sostenibili – con il rischio, però, di distruggere per sempre il capitale naturale, parafrasando lo scienziato Andrea Rinaldo – , la parola d’ordine, oggi, è una: prudenza.

L’hanno più volte ripetuta i sindaci di Dignano e Pinzano, che in questa vicenda stanno facendo fronte comune. Nessuna opera invasiva dev’essere realizzata anche secondo la maggioranza dei cittadini. In una situazione in cui, al momento, ogni ipotesi è possibile, il parroco di Pinzano si affida alla preghiera.