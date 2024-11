Sicurezza, telecamere per il controllo targhe su tutta la provincia di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO– Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica questa mattina in Prefettura a Udine. Al centro dell’incontro il tema della videosorveglianza stradale che permetterà una copertura totale del territorio provinciale, anche sul fronte della lettura targhe

“Attraverso questo progetto, supportato finanziariamente dalla Regione, le Forze di Polizia saranno in grado di individuare, attraverso la lettura della targa, gli autoveicoli che entrano ed escono dal territorio dell’ex provincia di Udine. Un’iniziativa che, grazie al lavoro sinergico con la Prefettura e i Comuni, va a rafforzare il sistema della sicurezza del territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti nel corso del Comitato, cui hanno partecipato, tra gli altri, oltre al Questore Domenico Farinacci, anche alcuni rappresentanti dei Comuni coinvolti.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, si tratta dei 4 milioni di euro per gli ex territori provinciali (1mln ciascuno) stanziati dalla Regione, i cui beneficiari sono i Comuni coordinati dalle Prefetture competenti. “Stiamo parlando – ha aggiunto l’assessore – di sistemi avanzatissimi di videosorveglianza che verranno installati in maniera funzionale e strategica per un controllo sempre più capillare del territorio, al fine di facilitare il lavoro alle Forze dell’ordine rendendolo più difficile a chi delinque”. Ma c’è anche, come ha sottolineato Roberti, una finalità preventiva, perché i criminali devono sapere che ben difficilmente, grazie a questo nuovo supporto tecnologico, qualcuno potrà sfuggire a questa rete di controlli. Infine, in chiave futura, l’assessore ha concluso affermando che si sta lavorando affinché nella prossima legge di bilancio ci siano ulteriori risorse per estendere in maniera ancora più particolareggiata il sistema di videosorveglianza, “potendo garantire una velocità di esecuzione dell’opera, in quanto ci si potrà avvalere di un progetto già avviato”.