Scontro sulla sicurezza a Udine: chiesta la costituzione della Squadra dei falchi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Bufera politica in Comune a Udine durante il consiglio straordinario sulla sicurezza, cominciato con il minuto di silenzio in ricordo di Shimpei Tominaga, l’imprenditore giapponese morto due settimane fa cercando di sedare una rissa in centro. Maggioranza e opposizione si sono accusate a vicenda durante la discussione sulla situazione del capoluogo friulano. I toni si sono accesi subito, ma è stato dopo che la seduta è stata sospesa per permettere al sindaco Alberto Felice De Toni di incontrare Federico Malignani, presidente del Comitato Udine Sicura, fuori dal municipio. Dopo le proteste inscenate dai manifestanti, il consiglio è ripreso con l’intervento del capogruppo PD Iacopo Cainero che ha accusato l’opposizione di strumentalizzare uno dei momenti più critici della città attraverso la manifestazione. Accuse che il consigliere della Lega Francesca Laudicina ha respinto. “E’ un comitato – ha detto – che non frequento e non conosco”.

Sempre in tema di sicurezza, il Consiglio ha approvato, con il voto contrario dell’opposizione, l’ordine del giorno di Antonella Eloisa Gatta (lista De Toni) ha impegnato il primo cittadino a chiedere la costituzione all’interno della Squadra Mobile della Questura di una Squadra di falchi, specializzata nel controllo della criminalità di strada. Respinto invece l’ordine del giorno di Stefano Salmé (Liberi Elettori) di individuare assieme a ministero degli Interni e Regione la soglia massima di 250 richiedenti asilo e 50 minori stranieri non accompagnati in città, come previsto dalla direttiva Minniti. Unico voto favorevole, quello del proponente.

Infine, è stato approvato il nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana. Tra le novità, l’articolo 8 che prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualunque tipo al di fuori dei locali pubblici e durante le manifestazioni organizzate dal Comune nelle zone depresse che saranno individuate con ordinanza dal sindaco e nei luoghi sensibili. Tra questi scuole e università, aree archeologiche e turistiche, luoghi di aggregazione e di culto. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, non è chiaro se l’eucarestia durante la Santa Messa rientri o meno nel divieto.