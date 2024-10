Sicurezza a Udine: la situazione migliora, ma non si abbassa la guardia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rafforzare l’attività investigativa con l’ausilio dei reparti di prevenzione crimine, proseguire con i controlli negli esercizi pubblici presenti nelle aree cittadine più a rischio, dove saranno anche potenziate videoserveglianza e illuminazione pubblica.

Sono le misure concordate oggi in Prefettura a Udine in occasione della riunione del Comitato Provinciale di Ordine e sicurezza pubblica, durante la quale è stata evidenziata l’efficacia dell’attività di prevenzione svolta nel centro storico negli ultimi mesi, quando alle forze di Polizia e alle pattuglie dell’esercito si sono aggiunti anche gli steward.

La riunione è stata convocata proprio per una valutazione congiunta della situazione generale della sicurezza in provincia e in particolare a Udine, oltre che per affinare il dispositivo di prevenzione.

Sono intervenuti il Prefetto e il Procuratore di Udine, Domenico Lione e Massimo Lia, assieme al sindaco e al comandante della polizia locale, al Questore, e ai comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

E’ stato fatto il punto sulle zone ritenute più a rischio della città, a partire da Borgo Stazione.

Il Procuratore Lia ha sottolioneato l’importanza, per tenere la situazione sotto controllo e migliorare ulteriormete la prevenzione, di potenziare l’attività investigativa attraverso persobnale dei reparti di prevenzione crimine, sia in divisa sia in borghese. Si è poi concordato sulla necessità di procedere con i controlli, anche tramite accertamenti specialistici, sui negozi che operano nelle zone a rischio, anche con azioni integrate ad alto impatto.

Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha ribadito l’intezione di proseguire con la riqualificazione delle aree cittadine che vivono particolari problematiche anche potenziando la videosorveglianza e dove necessario l’illuminazione pubblica.