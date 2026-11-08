Sicurezza Udine, pronto il piano per 60 telecamere

Sono 60 le telecamere, finanziate per la gran parte con fondi regionali, previste dal piano della videosorveglianza in città predisposto da Palazzo D’Aronco, come chiesto dal Prefetto di Udine Domenico Lione nei giorni scorsi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza. Lo ha annunciato l’assessore alla sicurezza partecipata Rosi Toffano.

Quattrodici delle 60 telecamere saranno installate nell’area dell’ex Frigo e dell’ex Macello.

Entro fine anno sarà inoltre rafforzata la vigilanza sulla zone grazie all’utilizzo delle guardie giurate.