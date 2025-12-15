Sicuri a Natale con gli steward di Confcommercio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le feste di Natale in centro a Udine saranno più sicure grazie agli steward d’area della Confcommercio. E’ quanto è emerso dalla riunione in Prefettura del Comitato per l’ordine e la sicurezza, durante la quale si è parlato del pacchetto d’iniziative in città per il periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio. Una novità resa possibile dalle modifiche apportate dalla Regione al proprio regolamento, grazie alle quali le associazioni di categoria – e non più solo i singoli esercizi – possono accedere al sostegno regionale per questo tipo di misure.

Gli steward d’area potrebbero entrare in azione già nel prossimo fine settimana.