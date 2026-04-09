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Cronaca
Tre persone arrestate tra cui il titolare della Tlt Traslochi di Trieste

Sigarette contraffatte prodotte a Gonars, blitz della Finanza

In pochi mesi ricavi per 89 milioni di euro
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Tre persone arrestate, una domiciliata a Udine e una a Trieste, e un totale di 29 indagati capaci in pochi mesi di avere un giro di affari da 89 milioni di euro producendo sigarette contraffatte a Gonars. Sono i numeri della maxi operazione Ghost Factory della Guardia di Finanza di Trieste coordinata dalla Procura Antimafia.

Le indagini sono partite con il controllo di un camion carico di tabacchi, da questo i militari sono riusciti a risalire al centro di produzione di Gonars, un lavoro complesso hanno spiegato la procuratrice Patrizia Castaldini, il comandante regionale Fabrizio Nieddu, quello provinciale Stefano Commetucci e del Gico Michele Vidoni, in quanto l’edificio era nascosto alla vista. L’operazione è scattata a luglio 2025 e all’interno sono stati trovati 21 operai di fatto segregati e arrivati in Italia clandestinamente dietro promessa di lavoro nell’edilizia da Moldavia e Ucraina. L’edificio era insonorizzato, il tabacco arrivava dall’est e l’energia, per non destare sospetti, era prodotta da un generatore oggi donato alla Protezione Civile. I macchinari per la produzione che arrivava a un milione di sigarette al giorno sono invece stati distrutti. Si tratta del quinto stabilimento trovato in Italia.

Per complicare le indagini le sigarette venivano portate in un deposito a Remanzacco e da qui a un parcheggio scambiatore a Buttrio dove venivano trasportate da ignari autisti in tutta Europa e in Inghilterra dove un pacchetto è commercializzato a 17 euro. Il sodalizio era pronto ad aprire un nuovo stabilimento a San Giovanni al Natisone.

La logistica era gestita da una società di Trieste, la Tlt Traslochi, «sedotta» parola usata dagli inquirenti da operatori stranieri, il titolare, Moreno Kraljevic è stato arresto lo scorso aprile insieme al suo braccio destro domiciliato a Udine ed entrambi con precedenti non specifici. Il terzo arrestato è un autista straniero. Le accuse sono per associazione a delinquere per contrabbando di tabacchi, contraffazione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

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